Магнитные бури 12 мая — прогноз для метеозависимых

Ухудшенное самочувствие. Фото: Pexels

В понедельник, 12 мая, значительных магнитных бурь не ожидается. По прогнозу специалистов, геомагнитное поле будет оставаться в пределах спокойного или слабо возмущенного уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних суток солнце продолжало демонстрировать низкую активность: зафиксировано лишь восемь вспышек класса С. Они не представляют угрозы для людей на Земле. Солнечная активность будет низкой, скорее всего будут вспышки класса М.

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 12 мая:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 23%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 20

Как укрепить здоровье и лучше переносить магнитные бури

Пейте больше воды. Обезвоживание ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, которая особенно чувствительна к магнитным колебаниям.

Уменьшите употребление кофеина и алкоголя, ведь они усиливают нагрузку на сердце и сосуды.

Нормализуйте сон. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, спите не менее 7-8 часов.

Избегайте стресса. Даже незначительное напряжение во время магнитных колебаний может вызвать головную боль или раздражительность.

Ешьте легкую и полезную пищу, например, отдавайте предпочтение овощам, рыбе, цельнозерновым продуктам.

Занимайтесь физической активностью. Легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение и стабилизируют давление.

Принимайте витамины. Особенно витамины группы B, магний и калий, которые поддерживают нервную и сердечно-сосудистую системы.

В дни, когда возможны даже незначительные магнитные колебания, стоит прислушиваться к своему организму. Если вы чувствуете слабость, головную боль или перепады давления — отложите активную деятельность, отдохните и при необходимости обратитесь к врачу.

Напомним, астросиноптики составили календарь магнитных бурь на май и назвали самые тяжелые дни для метеозависимых.

Также синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 12 мая и где возможны сильные ливни.