Магнитные бури 12 мая — прогноз для метеозависимых

Поправьте здоровье, пока Солнце спокойно — прогноз магнитных бурь
В понедельник, 12 мая, значительных магнитных бурь не ожидается. По прогнозу специалистов, геомагнитное поле будет оставаться в пределах спокойного или слабо возмущенного уровня.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 12 мая прогноз
В течение последних суток солнце продолжало демонстрировать низкую активность: зафиксировано лишь восемь вспышек класса С. Они не представляют угрозы для людей на Земле. Солнечная активность будет низкой, скорее всего будут вспышки класса М.
Солнечная активность на 12 мая:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 23%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 20
Как укрепить здоровье и лучше переносить магнитные бури
Пейте больше воды. Обезвоживание ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, которая особенно чувствительна к магнитным колебаниям.
- Уменьшите употребление кофеина и алкоголя, ведь они усиливают нагрузку на сердце и сосуды.
- Нормализуйте сон. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время, спите не менее 7-8 часов.
- Избегайте стресса. Даже незначительное напряжение во время магнитных колебаний может вызвать головную боль или раздражительность.
- Ешьте легкую и полезную пищу, например, отдавайте предпочтение овощам, рыбе, цельнозерновым продуктам.
- Занимайтесь физической активностью. Легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение и стабилизируют давление.
- Принимайте витамины. Особенно витамины группы B, магний и калий, которые поддерживают нервную и сердечно-сосудистую системы.
В дни, когда возможны даже незначительные магнитные колебания, стоит прислушиваться к своему организму. Если вы чувствуете слабость, головную боль или перепады давления — отложите активную деятельность, отдохните и при необходимости обратитесь к врачу.
Напомним, астросиноптики составили календарь магнитных бурь на май и назвали самые тяжелые дни для метеозависимых.
Также синоптики сообщили, какой будет погода в Украине 12 мая и где возможны сильные ливни.
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