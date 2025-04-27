Погода в Украине 28 апреля — ожидаются заморозки

Заморозки на улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 28 апреля, погода по всей Украине будет пасмурной и прохладной. Осадков не предвидится, но ночью температура воздуха опустится до -5...0 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине на 28 апреля

По прогнозу синоптиков, 28 апреля по всей Украине будет холодная и сухая погода. На это влияет антициклон. Осадков в течение дня не предвидится, но возможен ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет удивлять, ведь будет колебаться в пределах +1...+6 °C, однако в большинстве областей на поверхности почвы и в воздухе заморозки -5...0 °C. Днем будет гораздо теплее — +13...+18 °C, на Закарпатье — до +21 °C, а на крайнем востоке — +8...+13 °C.

Прогноз погоды в Украине 28 апреля. Фото: Meteoprog

Специалисты объяснили, что низкие температуры и заморозки в ночное время объясняются влиянием арктической воздушной массы. Однако уже с середины недели в Украину вернется теплая погода, которая будет соответствовать климатической норме для этого времени года. Кроме того, периодически в течение следующей недели страну могут накрывать дожди различной интенсивности, поскольку будет преобладать пониженное атмосферное давление и атмосферные фронты.

Напомним, 27 апреля в нескольких городах Украины пошел снег. Это стало настоящим сюрпризом для местных жителей.

Кроме того, сегодня на Солнце были опасные вспышки. Они могут влиять на самочувствие метеозависимых.