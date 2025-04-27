Погода в Україні 28 квітня — очікуються заморозки

Заморозки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 28 квітня, погода по всій Україні буде похмурою та прохолодною. Опадів не передбачається, але вночі температура повітряні опуститься до -5...0 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні на 28 квітня

За прогнозом синоптиків, 28 квітня по всій Україні буде холодна та суха погода. На це впливає антициклон. Опадів упродовж дня не передбачається, але можливий вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі дивуватиме, адже коливатиметься в межах +1...+6 °C, однак у більшості областей на поверхні ґрунту та у повітрі заморозки -5...0 °C. Вдень буде набагато тепліше — +13...+18 °C, на Закарпатті — до +21°C, а на крайньому сході — +8...+13 °C.

Прогноз погоди в Україні 28 квітня. Фото: Meteoprog

Фахівці пояснили, що низькі температури та заморозки у нічний час пояснюються впливом арктичної повітряної маси. Однак вже із середини тижня в Україну повернеться тепла погода, яка відповідатиме кліматичній нормі для цієї пори роки. Крім того, періодично упродовж наступного тижня країну можуть накривати дощі різної інтенсивності, оскільки переважатиме знижений атмосферний тиск та атмосферні фронти.

Нагадаємо, 27 квітня у кількох містах України пішов сніг. Це стало справжнім сюрпризом для місцевих жителів.

Крім того, сьогодні на Сонці були небезпечні спалахи. Вони можуть впливати на самопочуття метеозалежних.