Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 27 квітня, магнітних бур на Землі не прогнозується. Відтак ніяких проблем зі здоров’ям та самопочуттям не має бути.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 квітня

Отже, у неділю, 27 квітня, на Землі магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

За останню добу на Сонці відбулося чотири спалахи класу С. Проте такі спалахи майже не впливають на Землю.

Очікується, що 27 квітня геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 27 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 63.

Чи впливають магнітні бурі на організм людей

Зауважимо, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я та самопочуття людей. Саме тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Ключові негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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