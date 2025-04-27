Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Девушка держится за голову из-за боли. Иллюстративное фото: Freepik

В воскресенье, 27 апреля, магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Поэтому никаких проблем со здоровьем и самочувствием не должно быть.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 27 апреля

Итак, в воскресенье, 27 апреля, на Земле магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С. Однако такие вспышки почти не влияют на Землю.

Ожидается, что 27 апреля геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 27 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 1 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 63.

Влияют ли магнитные бури на организм людей

Заметим, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье и самочувствие людей. Именно поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Ключевые негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

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