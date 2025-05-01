Прогноз погоды в Украине на завтра 2 мая от Наталки Диденко

Мужчина на велосипеде. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 2 мая, ожидается с похолоданиями в некоторых регионах. Кроме того, будет порывистый ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 2 мая

Ночью в северных, центральных и Харьковской областях существует вероятность заморозков в почве. Температура воздуха в ночной период ожидается +2...+6 °С, в южной части +6...+10 °С.

Погода в Украине завтра, 2 мая. Фото: Meteopost

Днем потеплеет до +14...18 °С, на западе +15...+21. Прохладнее всего завтра будет в северо-восточной части — +11...+14 °С.

Ветер северный и северо-западный, умеренный, а в восточных областях порывистый.

Погода в Киеве 2 мая

В столице также существует вероятность заморозков на почве. Днем будет около +15 °С. Диденко отмечает, что осадков в Киеве не предвидится.

Предупреждение об осадках

"До конца недели атмосферные фронты обусловят периодические дожди в западных, северных областях, местами в центральных (на Днепропетровщине будет все время сухо)", — добавила синоптик.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили о похолодании в Украине 1-3 мая. Ожидаются сильные порывы ветра и заморозки.

Ранее синоптики спрогнозировали, что среднемесячная температура в мае 2025 года составит примерно +15...+19 °С.