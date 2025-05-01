Прогноз погоди в Україні на завтра 2 травня від Наталки Діденко

Чоловік на велосипеді. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 2 травня, очікується з похолоданнями у деяких регіонах. Крім того, буде рвучкий вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 2 травня

Вночі у північних, центральних та Харківській областях існує ймовірність заморозків у ґрунті. Температура повітря в нічний період очікується +2...+6 °С, у південній частині +6...+10 °С.

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Погода в Україні завтра, 2 травня. Фото: Meteopost

Вдень потеплішає до +14...18 °С, на заході +15...+21. Найпрохолодніше завтра буде в північно-східній частині — +11...+14 °С.

Вітер північний та північно-західний, помірний, а у східних областях рвучкий.

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Погода в Києві 2 травня

У столиці також існує ймовірність заморозків на ґрунті. Вдень буде близько +15 °С. Діденко зазначає, що опадів у Києві не передбачається.

Попередження про опади

"До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі у західних, північних областях, подекуди в центральних (на Дніпропетровщині буде весь час сухо)", — додала синоптик.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про похолодання в Україні 1-3 травня. Очікуються сильні пориви вітру та заморозки.

Раніше синоптики спрогнозували, що середньомісячна температура у травні 2025 року становитиме приблизно +15...+19 °С.

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