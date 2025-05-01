Україну накриє потужне похолодання — прогноз погоди від Укргідрометцентру

Люди на вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україну накриє потужне похолодання. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Очікуються заморозки та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики зазначають, що сьогодні, 1 травня, у північних та центральних областях будуть сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

А у пʼятницю, 2 травня, вночі у західних, північних, більшості центральних областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту — 0...-5 °С.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 2 травня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, 3 травня заморозки на поверхні ґрунту будуть вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 3 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в травні очікується мінливою. Синоптики попереджають про збільшення опадів та гроз.

Раніше кліматолог Віра Балабух прогнозувала сильну спеку та високу пожежну небезпеку в Україні влітку.