Україну накриє потужне похолодання — прогноз погоди від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про сильне похолодання — дати
Україну накриє потужне похолодання. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Очікуються заморозки та пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Похолодання в Україні
Синоптики зазначають, що сьогодні, 1 травня, у північних та центральних областях будуть сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.
А у пʼятницю, 2 травня, вночі у західних, північних, більшості центральних областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту — 0...-5 °С.
Крім того, 3 травня заморозки на поверхні ґрунту будуть вночі у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, погода в травні очікується мінливою. Синоптики попереджають про збільшення опадів та гроз.
Раніше кліматолог Віра Балабух прогнозувала сильну спеку та високу пожежну небезпеку в Україні влітку.
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