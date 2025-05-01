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В Укргидрометцентре предупредили о сильном похолодании — даты

1 мая 2025 11:57
Светлана Силенко - Редактор
Украину накроет мощное похолодание — прогноз погоды от Укргидрометцентра
Люди на улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

Украину накроет мощное похолодание. Синоптики объявили первый уровень опасности. Ожидаются заморозки и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики отмечают, что сегодня, 1 мая, в северных и центральных областях будут сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Погода в Україні 1 травня
Опасные метеорологические явления в Украине 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

А в пятницу, 2 мая, ночью в западных, северных, большинстве центральных областей ожидаются заморозки на поверхности почвы - 0...-5 °С.

Погода в Україні 2 травня
Опасные метеорологические явления в Украине 2 мая. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, 3 мая заморозки на поверхности почвы будут ночью в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Погода в Україні 3 травня
Опасные метеорологические явления в Украине 3 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода в мае ожидается переменчивой. Синоптики предупреждают об увеличении осадков и гроз.

Ранее климатолог Вера Балабух прогнозировала сильную жару и высокую пожарную опасность в Украине летом.

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