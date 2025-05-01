Украину накроет мощное похолодание — прогноз погоды от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили о сильном похолодании — даты
Украину накроет мощное похолодание. Синоптики объявили первый уровень опасности. Ожидаются заморозки и порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Похолодание в Украине
Синоптики отмечают, что сегодня, 1 мая, в северных и центральных областях будут сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
А в пятницу, 2 мая, ночью в западных, северных, большинстве центральных областей ожидаются заморозки на поверхности почвы - 0...-5 °С.
Кроме того, 3 мая заморозки на поверхности почвы будут ночью в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Напомним, погода в мае ожидается переменчивой. Синоптики предупреждают об увеличении осадков и гроз.
Ранее климатолог Вера Балабух прогнозировала сильную жару и высокую пожарную опасность в Украине летом.
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