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Заморозки возвращаются — где ожидать похолодания завтра

1 мая 2025 17:54
Анастасия Писаненко - редактор
Погода на 2 мая - какой будет погода завтра
Похолодание в Украине. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Писаненко - редактор

В пятницу, 2 мая, в Украину будет поступать арктический воздух. Он принесет с собой холодный атмосферный фронт.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 2 мая

Температура воздуха ночью опустится до +1...+6 °С, а на поверхности почвы ожидаются заморозки от -5...0 °С в северных, западных и центральных областях.

Днем температура в большинстве регионов будет колебаться в пределах +11...+16 °С, на западе и юго-западе страны возможны более теплые показатели — +16...+21 °С.

В течение дня не будет осадков, разве что на востоке и в Крыму ночью возможны незначительные дожди. Небо будет оставаться малооблачным, а ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

Ожидается повышение атмосферного давления, что также будет способствовать уменьшению облачности и более ясной погоде.

Заморозки возвращаются — где ожидать похолодания завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которые вернется холодная погода.

Ранее синоптики спрогнозировали, что среднемесячная температура в мае 2025 года составит примерно +15...+19 °С.

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