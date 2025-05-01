Погода на 2 травня - якою буде погода завтра

Заморозки повертаються — де очікувати на похолодання завтра
У п'ятницю, 2 травня, в Україну надходитиме арктичне повітря. Він принесе з собою холодний атмосферний фронт.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 2 травня
Температура повітря вночі опуститься до +1...+6 °С, а на поверхні ґрунту очікуються заморозки від -5...0 °С у північних, західних та центральних областях.
Днем температура в більшості регіонів буде коливатися в межах +11...+16 °С, на заході та південному заході країни можливі більш теплі показники — +16...+21 °С.
Протягом дня не буде опадів, хіба що на сході та в Криму вночі можливі незначні дощі. Небо залишатиметься малохмарним, а вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с.
Очікується підвищення атмосферного тиску, що також сприятиме зменшенню хмарності і яснішій погоді.
Синоптик Наталка Діденко назвала області, в які повернеться холодна погода.
Раніше синоптики спрогнозували, що середньомісячна температура у травні 2025 року становитиме приблизно +15...+19 °С.
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