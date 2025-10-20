Прогноз погоды в Украине на завтра 21 октября от Натальи Диденко

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 21 октября, ожидается с ночными заморозками. Однако днем потеплеет — местами температура воздуха повысится до +15 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 21 октября

Температура воздуха в течение дня будет +9...+13 °C, на юге и на западе ожидается +10...+15 °C. На северо-востоке прогнозируют +7...+9 °C.

Погода в Украине 21 октября. Фото: Meteopost

Ближайшей ночью холоднее всего будет на западе, где ожидаются заморозки 0...-5 °C. На остальной территории +1...+6 °C, а при прояснениях возможны заморозки 0...-3 °C.

Дожди ожидаются в восточных областях, в Черкасской области, в Днепре с районами, в Сумской и Полтавской областях. На остальной территории осадков не предвидится, а на западе — солнечно.

Погода в Киеве 21 октября

В столице осадков завтра не предвидится. Ночью будет +2...+6 °C, днем — +10 °C. Диденко отметила, что в дальнейшем по неделе в Киеве немного потеплеет.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 20 октября на горе Поп Иван температура воздуха снизилась до -8 °C. Кроме того, там зафиксировано много снега.

А 18 октября Буковель засыпало снегом. Местные показали видео.