Прогноз погоди в Україні на завтра 21 жовтня від Наталки Діденко

Заморозки до -5 °C — Діденко назвала, де буде найхолодніше
Погода в Україні завтра, 21 жовтня, очікується з нічними заморозками. Однак вдень потеплішає — місцями температура повітря підвищиться до +15 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 21 жовтня
Температура повітря протягом дня буде +9...+13 °C, на півдні та на заході очікується +10...+15 °C. На північному сході прогнозують +7...+9 °C.
Найближчої ночі найхолодніше буде на заході, де очікуються заморозки 0...-5 °C. На решті території +1...+6 °C, а при проясненнях можливі заморозки 0...-3 °C.
Дощі очікуються у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині та Полтавщині. На решті території опадів не передбачається, а на заході — сонячно.
Погода в Києві 21 жовтня
У столиці опадів завтра не передбачається. Вночі буде +2...+6 °C, вдень — +10 °C. Діденко зауважила, що надалі по тижню у Києві трохи потеплішає.
Нагадаємо, 20 жовтня на горі Піп Іван температура повітря знизилась до -8 °C. Крім того, там зафіксовано багато снігу.
А 18 жовтня Буковель засипало снігом. Місцеві показали відео.
