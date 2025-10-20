Відео
Заморозки до -5 °C — Діденко назвала, де буде найхолодніше

Заморозки до -5 °C — Діденко назвала, де буде найхолодніше

Дата публікації: 20 жовтня 2025 14:40
Оновлено: 15:03
Прогноз погоди в Україні на завтра 21 жовтня від Наталки Діденко
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 21 жовтня, очікується з нічними заморозками. Однак вдень потеплішає — місцями температура повітря підвищиться до +15 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 21 жовтня

Температура повітря протягом дня буде +9...+13 °C, на півдні та на заході очікується +10...+15 °C. На північному сході прогнозують +7...+9 °C.

Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Погода в Україні 21 жовтня. Фото: Meteopost

Найближчої ночі найхолодніше буде на заході, де очікуються заморозки 0...-5 °C. На решті території +1...+6 °C, а при проясненнях можливі заморозки 0...-3 °C.

Дощі очікуються у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, на Сумщині та Полтавщині. На решті території опадів не передбачається, а на заході — сонячно.

Погода в Києві 21 жовтня

У столиці опадів завтра не передбачається. Вночі буде +2...+6 °C, вдень — +10 °C. Діденко зауважила, що надалі по тижню у Києві трохи потеплішає.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 жовтня на горі Піп Іван температура повітря знизилась до -8 °C. Крім того, там зафіксовано багато снігу.

А 18 жовтня Буковель засипало снігом. Місцеві показали відео.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
