Прогноз погоды в Украине на завтра 10 ноября от Укргидрометцентра

Погода в Украине завтра, 10 ноября, завтра ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках и тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 10 ноября

Небольшие в западных и северных областях местами, а в южных и большинстве центральных областей ночью ожидаются умеренные дожди.

Ночью и утром в Украине, кроме северной части, будет туман. Ветер прогнозируют преимущественно юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +4...+9 °C, в западных областях +1...+6 °C. Днем ожидается +8...+13 °C, на юге +7...+12 °C, днем +11...+16 °C.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый уровень опасности в Украине, кроме северной части, из-за тумана. Видимость ожидается 200-500 метров.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, атмосферные фронты из центральной Европы и Балканского полуострова вызовут осадки в большинстве регионов Украины завтра.

Ранее синоптик сообщила, какая погода ожидается в декабре. В частности, в первый месяц зимы температура воздуха будет около -6...-7 °C.