Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Будет лить повсюду — в Укргидрометцентре предупредили о непогоде

Будет лить повсюду — в Укргидрометцентре предупредили о непогоде

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 17:45
обновлено: 20:15
Прогноз погоды в Украине на завтра 10 ноября от Укргидрометцентра
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 10 ноября, завтра ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках и тумане.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 10 ноября

Небольшие в западных и северных областях местами, а в южных и большинстве центральных областей ночью ожидаются умеренные дожди.

Прогноз погоди в Україні на 10 листопада
Погода в Украине 9 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром в Украине, кроме северной части, будет туман. Ветер прогнозируют преимущественно юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +4...+9 °C, в западных областях +1...+6 °C. Днем ожидается +8...+13 °C, на юге +7...+12 °C, днем +11...+16 °C.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый уровень опасности в Украине, кроме северной части, из-за тумана. Видимость ожидается 200-500 метров.

Туман в Україні 10 листопада
Туман 10 ноября. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, атмосферные фронты из центральной Европы и Балканского полуострова вызовут осадки в большинстве регионов Украины завтра.

Ранее синоптик сообщила, какая погода ожидается в декабре. В частности, в первый месяц зимы температура воздуха будет около -6...-7 °C.

погода Укргидрометцентр синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации