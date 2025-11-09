Прогноз погоди в Україні на завтра 10 листопада від Укргідрометцентра

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 10 листопада, завтра очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади та туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 10 листопада

Невеликі у західних та північних областях місцями, а в південних та більшості центральних областей вночі очікуються помірні дощі.

Погода в Україні 9 листопада.

Вночі та зранку в Україні, крім північної частини, буде туман. Вітер прогнозують переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів секунду.

Температура повітря вночі +4...+9 °C, у західних областях +1...+6 °C. Вдень очікується +8...+13 °C, на півдні +7...+12 °C, вдень +11...+16 °C.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності в Україні, крім північної частини, через туман. Видимість очікується 200-500 метрів.

Туман 10 листопада.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, атмосферні фронти з центральної Європи та Балканського півострова спричинять опади у більшості регіонах України завтра.

Раніше синоптик повідомила, яка погода очікується у грудні. Зокрема, у перший місяць зими температура повітря буде близько -6...-7 °C.