Прогноз погоды в Украине на завтра, 9 декабря

Женщина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 9 декабря, ожидается с осадками. Местами порывы ветра будут до 20 м/с. Однако температура воздуха повысится до +13 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине на 9 декабря

Синоптики рассказали, что ночью местами в западных областях, днем также в южных и центральных регионах пройдут умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

Прогноз погоды в Украине на 9 декабря. Фото: Meteoprog

В Карпатах и на Прикарпатье ожидается сильный мокрый снег с дождем, а в высокогорной части — метели.

Также в Одесской области днем будут сильные дожди, местами даже с грозами. В северных и восточных областях преимущественно без осадков.

Синоптики прогнозируют ветер восточной четверти, 7-12 м/с, в юго-западной части местами порывы, 15-20 м/с; на Закарпатье переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет -1...+4 °С, днем ожидается +2...+7 °С. В южной части и в Крыму ночью +5...+10 °С, днем — +8...+13 °С.

Напомним, синоптик Наталья Птуха сообщила, что в декабре ожидаются незначительные морозы и кратковременные осадки.

Также 8 декабря на Земле не ожидаются магнитные бури. За последние 24 часа на Солнце произошло 18 вспышек класса С.