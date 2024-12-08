Прогноз погоди в Україні на завтра, 9 грудня

Жінка під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 9 грудня, очікується з опадами. Місцями пориви вітру будуть до 20 м/с. Однак температура повітря підвищиться до +13 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди в Україні на 9 грудня

Синоптики розповіли, що вночі місцями у західних областях, вдень також у південних та центральних регіонах пройдуть помірні опади, переважно у вигляді дощу.

Прогноз погоди в Україні на 9 грудня. Фото: Meteoprog

У Карпатах та на Прикарпатті очікується сильний мокрий сніг з дощем, а у високогірній частині — хуртовини.

Також в Одеській області вдень будуть сильні дощі, подекуди навіть з грозами. У північних та східних областях переважно без опадів.

Синоптики прогнозують вітер східної чверті, 7-12 м/с, у південно-західній частині місцями пориви, 15-20 м/с; на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі буде -1...+4 °С, вдень очікується +2...+7 °С. У південній частині та в Криму вночі +5...+10 °С, вдень — +8...+13 °С.

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Птуха повідомила, що в грудні очікуються незначні морози та короткочасні опади.

Також 8 грудня на Землі не передбачаються магнітні бурі. Протягом останніх 24 годин на Сонці сталося 18 спалахів класу С.