Прогноз магнітних бур на сьогодні, 8 грудня

Чоловік страждає від головного болю. Ілюстративне фото: pexels

На Землі у неділю, 8 грудня, не очікується магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 8 грудня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися 18 спалахів класу С. Такі спалахи майже не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність прогнозується низькою з ймовірністю спалахів класу M.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

Сонячна активність на 8 грудня

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 34.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Метеозалежні люди можуть більше, аніж інші відчувати вплив магнітних бур на здоров'я. Аби уникнути поганого самопочуття радять дотримуватися низки порад:

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь на трав'яний чай;

обмежте фізичне та емоційне навантаження;

знайдіть час для відпочинку та відновлення;

проведіть час на свіжому повітрі;

слідкуйте за здоровим режимом сну;

мінімізуйте стресові ситуації.

Раніше Укргідрометцентр попередив про хмарну погоду сьогодні. На правому березі Дніпра вдень можливий невеликий дощ, а на решті території — без опадів.

А синоптики Meteoprog повідомили про погіршення погоди в Україні сьогодні. За їхніми словами, на деяких територіях буде мокрий сніг.