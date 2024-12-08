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За сутки на Солнце произошло 18 вспышек — магнитные бури сегодня

8 декабря 2024 11:23
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 8 декабря
Мужчина страдает от головных болей. Иллюстративное фото: pexels
Светлана Силенко - Редактор

На Земле в воскресенье, 8 декабря, не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа на Солнце произошло 18 вспышек класса С. Такие вспышки почти не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность прогнозируется низкой с вероятностью вспышек класса M.

Почему болит голова 8 декабря – магнитные бури
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Pexels

Солнечная активность на 8 декабря

  • возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 34.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Метеозависимые люди могут больше, чем другие испытывать влияние магнитных бурь на здоровье. Чтобы избежать плохого самочувствия, советуют следовать ряду советов:

  • замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;
  • ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;
  • найдите время для отдыха и восстановления;
  • проведите время на свежем воздухе;
  • следите за здоровым режимом сна;
  • минимизируйте стрессовые ситуации.

Ранее Укргидрометцентр предупредил о пасмурной погоде сегодня. На правом берегу Днепра днем возможен небольшой дождь, а на остальных территориях без осадков.

А синоптики Meteoprog сообщили об ухудшении погоды в Украине сегодня. По их словам, на некоторых территориях будет мокрый снег.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля

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