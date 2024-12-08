Прогноз магнитных бурь на сегодня, 8 декабря

Мужчина страдает от головных болей. Иллюстративное фото: pexels

На Земле в воскресенье, 8 декабря, не ожидается магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 8 декабря

За последние 24 часа на Солнце произошло 18 вспышек класса С. Такие вспышки почти не влияют на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность прогнозируется низкой с вероятностью вспышек класса M.

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Pexels

Солнечная активность на 8 декабря

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 34.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Метеозависимые люди могут больше, чем другие испытывать влияние магнитных бурь на здоровье. Чтобы избежать плохого самочувствия, советуют следовать ряду советов:

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;

найдите время для отдыха и восстановления;

проведите время на свежем воздухе;

следите за здоровым режимом сна;

минимизируйте стрессовые ситуации.

Ранее Укргидрометцентр предупредил о пасмурной погоде сегодня. На правом берегу Днепра днем возможен небольшой дождь, а на остальных территориях без осадков.

А синоптики Meteoprog сообщили об ухудшении погоды в Украине сегодня. По их словам, на некоторых территориях будет мокрый снег.