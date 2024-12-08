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До +14 °С і сильний вітер — синоптики дали прогноз на сьогодні

8 грудня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на неділю, 8 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть вулицею під час вітру. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на неділю, 8 грудня, повідомили синоптики. Буде хмарно. На Правобережжі вночі помірні, а вдень невеликі опади переважно у вигляді дощу. На решті тереторії без опадів.

Про це в суботу, 7 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак уночі на всій території України, крім заходу, а вдень на Лівобережжі його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура в південній частині країни вночі +1...+6 °С, а вдень +6...+11 °С. У Криму до +14 °С. На решті території країни вночі та вдень буде -1...+4 °С.

Карта температур на 8 грудня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно. Уночі помірний, а вдень невеликий дощ. Швидкість південно-східного вітру становитиме 7–12 м/с, однак уночі в області його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря в області протягом доби становитиме -1...+4 °С. У столиці вночі та вдень буде +1...+3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, неділя, 8 грудня, в Україні буде хмарною, вітряною, але не холодною. Температура повітря впродовж дня  становитиме +1...+5 °С, у південній частині +4...+9 °С, у Криму до +10...+15 °С.

"Дощі через діяльність атмосферного фронту пройдуть переважно в західній частині України, трохи позакидає невеликих опадів на північ (окрім Сумщини), на Вінниччину та Одещину. На решті території України без істотних опадів. Південно-східний вітер буде рвучким, іноді сильним. Обережно!" — прогнозує Діденко.

У Києві дощ ймовірний вночі та вранці. Удень опади припиняться, однак буде рвучким вітер південно-східного напрямку. Удень стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +3 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у неділю, 8 грудня, в Україні погіршаться погодні умови. На деяких територіях пройде мокрий сніг, можливі тумани й ожеледиця.

Раніше синоптик Наталя Птуха, прогнозувала, що перша половина грудня в Україні буде переважно сухою й туманною через вплив антициклону. А от у другій половині місяця внаслідок активності атмосферних фронтів буде більше опадів.

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