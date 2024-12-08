Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут по улице во время ветра. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 декабря, сообщили синоптики. Будет облачно. На Правобережье ночью умеренные, а днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 8 декабря

Карта "Прогноз погоды в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако ночью на всей территории Украины, кроме запада, а днем на Левобережье его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура в южной части страны ночью +1...+6 °С, а днем +6...+11 °С. В Крыму до +14 °С. На остальной территории страны ночью и днем -1...+4 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно. Ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 м/с, однако ночью в области его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха в области в течение суток составит -1...+4 °С. В столице ночью и днем будет +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, воскресенье, 8 декабря, в Украине будет облачным, ветреным, но не холодным. Температура воздуха в течение дня составит +1...+5 °С, в южной части +4...+9 °С, в Крыму до +10...+15 °С.

"Дожди из-за деятельности атмосферного фронта пройдут преимущественно в западной части Украины, немного позабросит небольшие осадки на север (кроме Сумщины), Винницкую и Одесскую области. На остальной территории Украины без существенных осадков. Юго-восточный ветер будет порывистым, иногда сильным. Осторожно!" — прогнозирует Диденко.

В Киеве дождь возможен ночью и утром. Днем осадки прекратятся, однако будет порывистым ветер юго-восточного направления. Днем столбики термометров в столице поднимутся до +3 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в воскресенье, 8 декабря, в Украине ухудшатся погодные условия. На некоторых территориях пройдет мокрый снег, возможны туманы и гололедица.

Ранее синоптик Наталья Птуха прогнозировала, что первая половина декабря в Украине будет преимущественно сухой и туманной из-за влияния антициклона. А вот во второй половине месяца в результате активности атмосферных фронтов будет больше осадков.