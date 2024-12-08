Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow До +14 °С и сильный ветер — синоптики дали прогноз на сегодня arrow

До +14 °С и сильный ветер — синоптики дали прогноз на сегодня

8 декабря 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди идут по улице во время ветра. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 декабря, сообщили синоптики. Будет облачно. На Правобережье ночью умеренные, а днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории без осадков.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 8 декабря

Какая погода будет в Украине 8 декабря
Карта "Прогноз погоды в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако ночью на всей территории Украины, кроме запада, а днем на Левобережье его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура в южной части страны ночью +1...+6 °С, а днем +6...+11 °С. В Крыму до +14 °С. На остальной территории страны ночью и днем -1...+4 °С.

Карта температур на 8 декабря
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно. Ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра составит 7–12 м/с, однако ночью в области его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха в области в течение суток составит -1...+4 °С. В столице ночью и днем будет +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, воскресенье, 8 декабря, в Украине будет облачным, ветреным, но не холодным. Температура воздуха в течение дня составит +1...+5 °С, в южной части +4...+9 °С, в Крыму до +10...+15 °С.

"Дожди из-за деятельности атмосферного фронта пройдут преимущественно в западной части Украины, немного позабросит небольшие осадки на север (кроме Сумщины), Винницкую и Одесскую области. На остальной территории Украины без существенных осадков. Юго-восточный ветер будет порывистым, иногда сильным. Осторожно!" — прогнозирует Диденко.

В Киеве дождь возможен ночью и утром. Днем осадки прекратятся, однако будет порывистым ветер юго-восточного направления. Днем столбики термометров в столице поднимутся до +3 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в воскресенье, 8 декабря, в Украине ухудшатся погодные условия. На некоторых территориях пройдет мокрый снег, возможны туманы и гололедица.

Ранее синоптик Наталья Птуха прогнозировала, что первая половина декабря в Украине будет преимущественно сухой и туманной из-за влияния антициклона. А вот во второй половине месяца в результате активности атмосферных фронтов будет больше осадков.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:44 Повстанцы в Сирии вошли в Дамаск, Асад тем временем улетел

05:05 До +14 °С и сильный ветер — синоптики дали прогноз на сегодня

04:54 Повстанцы в Сирии захватили город Хомс

04:30 Юрист объяснила, можно ли не забирать повестку из почтового ящика

03:40 Россияне жалуются на взрывы в Курской и Ростовской областях

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

03:26 На фронте нужны люди, знающие химию — вакансия в "Азов"

02:59 ИИ показал, как будет выглядеть Бердянск после деоккупации

02:40 Впечатляющая атмосфера рождественских ярмарок Вены — фоторепортаж

02:01 Риторика команды Трампа по Украине после выборов отличается

02:00 В поезде "Киев — Варшава" из-за полки могли травмироваться люди

05:44 Повстанцы в Сирии вошли в Дамаск, Асад тем временем улетел

05:05 До +14 °С и сильный ветер — синоптики дали прогноз на сегодня

04:54 Повстанцы в Сирии захватили город Хомс

04:30 Юрист объяснила, можно ли не забирать повестку из почтового ящика

03:40 Россияне жалуются на взрывы в Курской и Ростовской областях

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

03:26 На фронте нужны люди, знающие химию — вакансия в "Азов"

02:59 ИИ показал, как будет выглядеть Бердянск после деоккупации

02:40 Впечатляющая атмосфера рождественских ярмарок Вены — фоторепортаж

02:01 Риторика команды Трампа по Украине после выборов отличается

02:00 В поезде "Киев — Варшава" из-за полки могли травмироваться люди

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

Text

14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие