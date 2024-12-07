Погода в Україні 8 грудня — прогноз від синоптиків на неділю

Туман у Києві. Фото: УНІАН

В Україні у неділю, 8 грудня, синоптики прогнозують погіршення умов погоди — будуть опади з мокрим снігом на деяких територіях. Також можливі тумани та ожеледиця , які створять небезпеку на дорогах для водіїв та пішоходів.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

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Погода в Україні 8 грудня. Фото: синоптик

У західних областях впродовж доби дощитиме, а у Карпатах та на Прикарпатті можливий мокрий сніг, туман та ожеледиця. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі становитиме всього -2…+3 °С, а вдень +1…+6 °С. У Карпатах буде значно прохолодніше — протягом доби 0…-5 °С.

На півночі України вночі та вранці йтимуть дощі з мокрим снігом, які вдень закінчаться. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -1…+4 °С.

Центральні регіони матимуть хмарну погоду в неділю. Дощів не очікується. Вітер буде зі швидкістю 7-12 м/с південно-східного напрямку. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1…+4 °С, вдень до +1…+6 °С.

Південні області країни матимуть суху погоду, без опадів, лише у Криму можливі слабкі дощі. Південно-східний вітер матиме швидкість 7-12 м/с. Вночі температура повітря буде +4…+9 °С, а вдень буде незначне потелпіння до +5…+10 °С, а у внутрішніх районах Криму до +12…+14 °С.

У східній частині опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 9 - 14 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 °С, в денні години -2...+3 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі склали прогноз погоди на вихідні 7 та 8 грудня. Тим часом астрологи попереджають про ретроградність одразу трьох планет — що це означає та який вплив на людей це може здійснити.