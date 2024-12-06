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Неочікуваний прогноз — як зміниться погода в Україні на вихідних

6 грудня 2024 21:14
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 7-8 грудня — синоптики здивували прогнозом
Жінки з парасолькою. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Синоптики попереджають про дощі, які накриють Україну цими вихідними. Через мокрий сніг і дощ у деяких регіонах буде ожеледиця, а в деяких — навпаки позначки термометра піднімуться до +11 °C.

Про це інформують в Українському гідрометеорологічному центрі в п'ятницю, 6 грудня.

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В суботу, 7 грудня, по всій території країни, крім південного сходу, буде мокрий сніг та дощ. У північних, центральних та Харківській областях місцями буде ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Температура протягом доби від -2...+3 °C. У південній частині — вночі 0...+5 °C, вдень +4...+11 °C.

В наступні дві доби синоптики прогнозують часом опади переважно у вигляді дощу. В неділю — на більшій частині території Лівобережжя.

Нагадаємо, 7 грудня в Одесі оголосили штормове попередження. Містян закликають бути обережними, адже вранці та вдень очікується сильний вітер і значне хвилювання моря.

Мокрий сніг прогнозують синоптики у Львові в суботу, 7 грудня. Водіїв та пішоходів попереджають про небезпечні метеорологічні умови.

погода Укргідрометцентр сніг синоптик дощ погода в Україні

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