Погода в Украине 7-8 декабря — синоптики удивили прогнозом

Женщины с зонтиком. Фото: УНИАН

Синоптики предупреждают о дождях, которые накроют Украину в эти выходные. Из-за мокрого снега и дождя в некоторых регионах будет гололедица, а в некоторых — наоборот отметки термометра поднимутся до +11 °C.

Об этом информируют в Украинском гидрометеорологическом центре в пятницу, 6 декабря.

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В субботу, 7 декабря, по всей территории страны, кроме юго-востока, будет мокрый снег и дождь. В северных, центральных и Харьковской областях на дорогах будет гололедица. Температура в течение суток -2...+3 °C. В южной части — ночью 0...+5 °C, днем +4...+11 °C.

В последующие двое суток синоптики прогнозируют временами осадки преимущественно в виде дождя. В воскресенье — на большей части территории Левобережья.

Напомним, 7 декабря в Одессе объявили штормовое предупреждение. Горожан призывают быть осторожными, ведь утром и днем ожидается сильный ветер и значительное волнение моря.

Мокрый снег прогнозируют синоптики во Львове в субботу, 7 декабря. Водителей и пешеходов предупреждают об опасных метеорологических условиях.