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Погода испортит планы на завтра — какой прогноз обещают синоптики

7 декабря 2024 13:38
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 8 декабря — прогноз от синоптиков на воскресенье
Туман в Киеве. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в воскресенье, 8 декабря, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий — осадки с мокрым снегом на некоторых территориях. Также возможны туманы и гололедица, которые создают опасность на дорогах для водителей и пешеходов.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

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Погода в Украине 8 декабря

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Погода в Украине 8 декабря. Фото: синоптик

В западных областях на протяжении суток будет дождь, а в Карпатах и Прикарпатье возможен мокрый снег, туман и гололедица. Ветер будет юго-восточным направлением со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет составлять всего -2…+3 °С, а днем +1…+6 °С. В Карпатах будет гораздо прохладнее — в течение суток -5...0 °С.

На севере Украины ночью и утром будут идти дожди с мокрым снегом, которые днем закончатся. Ветер будет юго-восточным направлением со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1…+4 °С.

В центральных регионах будет облачная погода в воскресенье. Дождей не ожидается. Ветер будет со скоростью 7-12 м/с юго-восточного направления. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1…+4 °С, днем до +1…+6 °С.

В южных областях страны будет сухая погода, без осадков, лишь в Крыму возможны слабые дожди. Юго-восточный ветер будет иметь скорость 7-12 м/с. Ночью температура воздуха будет +4…+9 °С, а днем будет незначительное потепление до +5…+10 °С, а во внутренних районах Крыма до +12…+14 °С.

В восточной части осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1°С, в дневные часы -2...+3°С.

Напомним, в Укргидрометцентре составили прогноз погоды на выходные 7 и 8 декабря. Между тем, астрологи предупреждают о ретроградности сразу трех планет — что это значит и какое влияние на людей это может оказать.

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