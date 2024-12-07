Ретроградний Меркурій Юпітер і Марс в грудні — що робити

Нічне небо. Фото: Pexels

Наступний тиждень, за словами астрологів, разом із завершенням цього буде насичений потужною астрологічною подією. Земля опиниться під впливом одразу трьох ретроградних планет — Меркурія, Юпітера та Марса.

Астрологиня Анія Аніма пояснила, як краще пережити цей період, розповівши про ключові аспекти, які варто врахувати.

Читайте також:

Як вплине ретроградність трьох планет на людей

Ретроградність планет — це астрономічне і астрологічне явище, яке виникає, коли здається, що планета рухається у зворотному напрямку по небу. Це лише ілюзія, яка виникає через різницю у швидкості обертання Землі та інших планет навколо Сонця. Однак астрологи стверджують, що це явище впливає на життя людей.

За словами Анії Аніми, це час занурення у глибини власної свідомості, що підсилюється впливом трьох планет:

"Уявіть, що ви на перехресті. Навколо шум, машини сигналять, на горизонті хмари, і здається, що світ застиг в очікуванні чогось важливого. Саме таке відчуття принесе період із 7 по 15 грудня 2024 року — час, коли три ретроградні планети, ніби три могутні охоронці, зупиняться, щоб поставити нам ключові запитання: що для вас дійсно важливо? Куди ви прямуєте? І з чим настав час попрощатися? Ретроградний Меркурій, Юпітер і Марс створюють потужне поле для переосмислення. Так, це не простий час. Він може здатися заплутаним, складним і навіть емоційно важким. Але якщо зрозуміти, що це не криза, а пауза для внутрішнього налаштування, можна побачити, скільки можливостей відкривається перед нами", — пояснила астрологиня.

Що відбувається з планетами під час ретроградності

Меркурій у Скорпіоні підштовхує нас до аналізу й переосмислення. Розум заглиблюється в питання, які давно залишалися без відповідей. Це момент, як пояснює астрологиня, створений для виправлення помилок і усвідомлення, що щось у житті вже не працює. У цей період важливо зважати на свої слова, адже емоційні висловлювання можуть мати серйозні наслідки.

Юпітер у Тельці закликає зосередитися на питаннях цінностей і стабільності. Це час для аналізу фінансового становища, визначення справжніх пріоритетів і оновлення мрій, пов’язаних із благополуччям.

Марс у Раці загострює емоції, перетворюючи їх на "поле бою". Проте цей конфліктний потенціал варто спрямувати на турботу про близьких і укріплення власної емоційної опори. Енергія Марса заохочує до захисту дорогих людей, але робити це варто з м’якістю й усвідомленням.

Що робити під час ретроградного періоду планет

Астрологиня радить утриматися від великих починань і ризиків. Це час завершення старого, а не старту нового. Треба дозволити собі озирнутися назад, переглянути пройдене і визначити, які аспекти життя потребують трансформації. Крім того, можливі емоційні коливання. Важливо це відстежувати в собі та контролювати поведінку.

Споживайте теплі та поживні страви, практикуйте дихальні техніки, уникайте перевантажень. Дозвольте собі відпочинок і відновлення. Використовуйте час для перегляду стратегій, проводьте аудит поточних справ і утримуйтеся від ризикованих кроків. Слухайте близьких, створюйте затишну атмосферу вдома та обирайте розв'язання проблем, а не суперечки. Приділяйте час натхненним заняттям, таким як читання або написання листів собі, і дозвольте собі мріяти про те, що можете створити вже зараз.

Нагадаємо, астрологи зробили гороскоп для всіх знаків зодіаку на вихідні 7 та 8 грудня — кому варто примиритися з близькими, а хто мусить відмовитись від шопінгу на вихідних. Також науковці пояснили, що таке Полярна зоря.