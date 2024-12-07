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В декабре три планеты станут ретроградными — советы астролога

7 декабря 2024 12:17
Светлана Силенко - Редактор
Ретроградный Меркурий Юпитер и Марс в декабре — что делать
Ночное небо. Фото: Pexels
Светлана Силенко - Редактор

Следующая неделя, по словам астрологов , вместе с завершением этого будет насыщена мощным астрологическим событием. Земля окажется под влиянием сразу трех ретроградных планет Меркурия, Юпитера и Марса.

Астрологиня Ания Анима объяснила, как лучше пережить этот период, рассказав о ключевых аспектах, которые следует учесть.

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Как повлияет ретроградность трех планет на людей

Ретроградность планет – это астрономическое и астрологическое явление, которое возникает, когда кажется, что планета движется в обратном направлении по небу. Это лишь иллюзия, возникающая из-за разницы в скорости вращения Земли и других планет вокруг Солнца. Однако астрологи утверждают, что это явление влияет на жизнь людей.

По словам Ании Анимы, это время погружения в глубины собственного сознания, усиливающееся влиянием трех планет:

"Представьте, что вы на перекрестке. Вокруг шум, машины сигналят, на горизонте облака, и кажется, что мир застыл в ожидании чего-то важного. Именно такое ощущение принесет период с 7 по 15 декабря 2024 года - время, когда три ретроградные планеты, будто три могущественных стража, остановятся, чтобы задать нам ключевые вопросы: что для вас действительно важно? Куда вы направляетесь и с чем пришло время попрощаться? Ретроградный Меркурий, Юпитер и Марс создают мощное поле для переосмысления. Да, это не простое время. Оно может показаться запутанным, сложным и даже эмоционально тяжелым. Но если понять, что это не кризис, а пауза для внутренней настройки, можно увидеть, сколько возможностей открывается перед нами", — пояснила астролог. 

Что происходит с планетами во время ретроградности

Меркурий в Скорпионе подталкивает нас к анализу и переосмыслению. Разум углубляется в вопросы, которые давно оставались без ответов. Это момент, как объясняет астрологиня, предназначенный для исправления ошибок и осознания, что что-то в жизни уже не работает. В этот период важно учитывать свои слова, ведь эмоциональные высказывания могут иметь серьезные последствия.

Юпитер в Тельце призывает сконцентрироваться на вопросах ценностей и стабильности. Это время для анализа финансового состояния, определения настоящих приоритетов и обновления мечтаний, связанных с благополучием.

Марс в Раке обостряет эмоции, превращая их в "поле боя". Однако этот конфликтный потенциал следует направить на заботу о близких и укрепление собственной эмоциональной опоры. Энергия Марса поощряет защиту дорогих людей, но делать это следует с мягкостью и осознанием.

Что делать во время ретроградного периода планет

Астрологиня рекомендует воздержаться от больших начинаний и рисков. Это время завершения старого, а не старта нового. Надо позволить себе оглянуться назад, пересмотреть пройденное и определить, какие аспекты жизни нуждаются в трансформации. Кроме того, возможны эмоциональные колебания. Важно это отслеживать у себя и контролировать поведение.

Употребляйте теплые и питательные блюда, практикуйте дыхательные техники, избегайте перегрузок. Позвольте себе отдых и восстановление. Используйте время для просмотра стратегий, проводите аудит текущих дел и удерживайтесь от рискованных шагов. Слушайте близких, создавайте уютную атмосферу дома и выбирайте решение проблем, а не спора. Уделяйте время вдохновенным занятиям, таким как чтение или написание писем себе, и позвольте себе мечтать, что можете сотворить уже сейчас.

Напомним, астрологи сделали гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 7 и 8 декабря — кому следует примириться с близкими, а кто должен отказаться от шопинга на выходных. Также ученые объяснили, что такое "Полярная звезда" .

космос планета Астрология ретроградный Меркурий планеты Ретроградный Марс

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