Магнитные бури 7 января - чего ждать метеозависимым

Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Depositphotos

На Земле во вторник, 7 января, не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 7 января

В течение последних 24 часов на Солнце произошли семь вспышек класса С и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М3,1. Последние могут вызвать солнечный радиационный шторм.

Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Главная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 7 января

возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

количество солнечных пятен — 72.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье'я

Из-за магнитных бурь человек может чувствовать себя хуже, поэтому для избежания негативного влияния стоит придерживаться таких советов:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, метеорологи предупреждают об осадках и гололеде в некоторых регионах сегодня.

В то же время синоптики порадовали украинцев прогнозом теплой погоды в Украине 7 января.

