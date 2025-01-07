Магнитные бури 7 января - чего ждать метеозависимым

Угрожает головная боль — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле во вторник, 7 января, не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 7 января
В течение последних 24 часов на Солнце произошли семь вспышек класса С и три вспышки класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М3,1. Последние могут вызвать солнечный радиационный шторм.
Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 7 января
- возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
- количество солнечных пятен — 72.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье'я
Из-за магнитных бурь человек может чувствовать себя хуже, поэтому для избежания негативного влияния стоит придерживаться таких советов:
- отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- взять время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- придерживаться режима сна и спать достаточное количество часов.
Напомним, метеорологи предупреждают об осадках и гололеде в некоторых регионах сегодня.
В то же время синоптики порадовали украинцев прогнозом теплой погоды в Украине 7 января.
Читайте Новини.LIVE!