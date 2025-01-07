Прогноз погоди в Україні на сьогодні 7 січня

Дуже тепло, але з дощем — прогноз погоди на сьогодні в Україні
Сьогодні в Україні очікується тепла погода. Однак метеорологи попереджають про опади та ожеледицю в деяких регіонах.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 7 січня від Укргідрометцентру
По всій території України очікується мінлива хмарність. Щодо опадів, то вони очікуються у східних та північно-східних областях.
Водіям треба бути уважними, адже на дорогах місцями прогнозується ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря +4...+9 °C, на Прикарпатті та півдні найтепліше — +7...+12 °C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптик прогнозує на сьогодні потепління по всій території країни. Температура очікується на рівні +5...+12 °С.
За словами Діденко, тепла повітряна маса буде насичена вологістю, а також з'являться атмосферні фронти.
Проте Діденко прогнозує й опади. Місцями можливий мокрий сніг та дощ. Вітер південного напрямку, місцями сильний.
Прогноз від Ігоря Кібальчича
Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що сьогодні, у вівторок, на північному сході треба очікувати сніг та мокрий сніг, а також місцями ожеледицю.
На заході країни очікуються тумани. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.
Температура від +3 °С до +8 °С, а в південних та західних регіонах місцями до +11 °С.
Нагадаємо, у Харкові сьогодні прогнозують сильні пориви вітру. Крім того, очікуються опади у вигляді дощу та снігу.
А у Києві температура повітря підвищиться до +9 °С. Вітер буде зі швидкістю 10 м/с.
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