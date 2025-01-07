Прогноз погоди в Україні на сьогодні 7 січня

Люди під парасолькою взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Україні очікується тепла погода. Однак метеорологи попереджають про опади та ожеледицю в деяких регіонах.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 7 січня від Укргідрометцентру

По всій території України очікується мінлива хмарність. Щодо опадів, то вони очікуються у східних та північно-східних областях.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня. Фото: Укргідрометцентр

Водіям треба бути уважними, адже на дорогах місцями прогнозується ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря +4...+9 °C, на Прикарпатті та півдні найтепліше — +7...+12 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик прогнозує на сьогодні потепління по всій території країни. Температура очікується на рівні +5...+12 °С.

За словами Діденко, тепла повітряна маса буде насичена вологістю, а також з'являться атмосферні фронти.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні. Фото: Meteopost

Проте Діденко прогнозує й опади. Місцями можливий мокрий сніг та дощ. Вітер південного напрямку, місцями сильний.

Прогноз від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що сьогодні, у вівторок, на північному сході треба очікувати сніг та мокрий сніг, а також місцями ожеледицю.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні. Фото: Meteoprog

На заході країни очікуються тумани. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Температура від +3 °С до +8 °С, а в південних та західних регіонах місцями до +11 °С.

Нагадаємо, у Харкові сьогодні прогнозують сильні пориви вітру. Крім того, очікуються опади у вигляді дощу та снігу.

А у Києві температура повітря підвищиться до +9 °С. Вітер буде зі швидкістю 10 м/с.