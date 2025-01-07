Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Очень тепло, но с дождем — прогноз погоды на сегодня в Украине arrow

Очень тепло, но с дождем — прогноз погоды на сегодня в Украине

7 января 2025 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня 7 января
Люди под зонтиком зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня в Украине ожидается теплая погода. Однако метеорологи предупреждают об осадках и гололеде в некоторых регионах.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 7 января от Укргидрометцентра

По всей территории Украины ожидается переменная облачность. Что касается осадков, то они ожидаются в восточных и северо-восточных областях.

Погода в Украине 7 января
Прогноз погоды в Украине на 7 января. Фото: Укргидрометцентр;

Водителям надо быть внимательными, ведь на дорогах местами прогнозируется гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха +4...+9 °C, на Прикарпатье и юге теплее всего - +7...+12 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик прогнозирует на сегодня потепление по всей территории страны. Температура ожидается на уровне +5...+12 °С.

По словам Диденко, теплая воздушная масса будет насыщена влажностью, а также появятся атмосферные фронты.

Погода в Украине 7 января
Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: Meteopost

Однако Диденко прогнозирует и осадки. Местами возможен мокрый снег и дождь. Ветер южного направления, местами сильный.

Прогноз от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что сегодня, во вторник, на северо-востоке надо ожидать снег и мокрый снег, а также местами гололедицу.

Карта погоды на 7 января
Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: Meteoprog

На западе страны ожидаются туманы. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Температура от +3°С до +8°С, а в южных и западных регионах местами до +11°С.

Напомним, в Харькове сегодня прогнозируют сильные порывы ветра. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

А в Киеве температура воздуха повысится до +9°С. Ветер будет со скоростью 10 м/с.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:02 Купола, марсоходы и растения — как ИИ видит колонизацию Марса

06:01 Горе и разрушения — Нацполиция показала, как выглядит Торецк

06:01 Разблокировка карт в Ощадбанке — есть только два варианта

05:40 Для водителей ввели обязательное условие — касается ли УБД

05:38 Военные выплаты в размере 30 тыс. грн — три основания

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:05 Очень тепло, но с дождем — прогноз погоды на сегодня в Украине

04:30 Контракт как альтернатива мобилизации — в чем преимущества

04:25 Льготы для военных — какие скидки на жилье действуют в 2025 году

04:14 Во Франции подтвердили дезертирство бойцов ВСУ — что с ними будет

03:43 В ООН обвинили Израиль в обстреле гумконвоя — что произошло

06:02 Купола, марсоходы и растения — как ИИ видит колонизацию Марса

06:01 Горе и разрушения — Нацполиция показала, как выглядит Торецк

06:01 Разблокировка карт в Ощадбанке — есть только два варианта

05:40 Для водителей ввели обязательное условие — касается ли УБД

05:38 Военные выплаты в размере 30 тыс. грн — три основания

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:05 Очень тепло, но с дождем — прогноз погоды на сегодня в Украине

04:30 Контракт как альтернатива мобилизации — в чем преимущества

04:25 Льготы для военных — какие скидки на жилье действуют в 2025 году

04:14 Во Франции подтвердили дезертирство бойцов ВСУ — что с ними будет

03:43 В ООН обвинили Израиль в обстреле гумконвоя — что произошло

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья