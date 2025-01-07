Прогноз погоды в Украине на сегодня 7 января

Люди под зонтиком зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня в Украине ожидается теплая погода. Однако метеорологи предупреждают об осадках и гололеде в некоторых регионах.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 7 января от Укргидрометцентра

По всей территории Украины ожидается переменная облачность. Что касается осадков, то они ожидаются в восточных и северо-восточных областях.

Прогноз погоды в Украине на 7 января. Фото: Укргидрометцентр;

Водителям надо быть внимательными, ведь на дорогах местами прогнозируется гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха +4...+9 °C, на Прикарпатье и юге теплее всего - +7...+12 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик прогнозирует на сегодня потепление по всей территории страны. Температура ожидается на уровне +5...+12 °С.

По словам Диденко, теплая воздушная масса будет насыщена влажностью, а также появятся атмосферные фронты.

Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: Meteopost

Однако Диденко прогнозирует и осадки. Местами возможен мокрый снег и дождь. Ветер южного направления, местами сильный.

Прогноз от Игоря Кибальчича

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что сегодня, во вторник, на северо-востоке надо ожидать снег и мокрый снег, а также местами гололедицу.

Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: Meteoprog

На западе страны ожидаются туманы. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Температура от +3°С до +8°С, а в южных и западных регионах местами до +11°С.

Напомним, в Харькове сегодня прогнозируют сильные порывы ветра. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

А в Киеве температура воздуха повысится до +9°С. Ветер будет со скоростью 10 м/с.