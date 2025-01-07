Прогноз погоды в Украине на сегодня 7 января

Очень тепло, но с дождем — прогноз погоды на сегодня в Украине
Сегодня в Украине ожидается теплая погода. Однако метеорологи предупреждают об осадках и гололеде в некоторых регионах.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.
Прогноз погоды на 7 января от Укргидрометцентра
По всей территории Украины ожидается переменная облачность. Что касается осадков, то они ожидаются в восточных и северо-восточных областях.
Водителям надо быть внимательными, ведь на дорогах местами прогнозируется гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха +4...+9 °C, на Прикарпатье и юге теплее всего - +7...+12 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик прогнозирует на сегодня потепление по всей территории страны. Температура ожидается на уровне +5...+12 °С.
По словам Диденко, теплая воздушная масса будет насыщена влажностью, а также появятся атмосферные фронты.
Однако Диденко прогнозирует и осадки. Местами возможен мокрый снег и дождь. Ветер южного направления, местами сильный.
Прогноз от Игоря Кибальчича
Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что сегодня, во вторник, на северо-востоке надо ожидать снег и мокрый снег, а также местами гололедицу.
На западе страны ожидаются туманы. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.
Температура от +3°С до +8°С, а в южных и западных регионах местами до +11°С.
Напомним, в Харькове сегодня прогнозируют сильные порывы ветра. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и снега.
А в Киеве температура воздуха повысится до +9°С. Ветер будет со скоростью 10 м/с.
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