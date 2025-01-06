Прогноз погоди в Україні на завтра 7 січня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 7 січня, очікується теплою. Однак синоптики попереджають про опади та ожеледицю в деяких регіонах.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 7 січня від Укргідрометцентру

По всій території України очікується мінлива хмарність. У східних та північно-східних областях вночі буде мокрий сніг та дощ.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер прогнозується переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...+3 °C, вдень +4...+9 °C, на Прикарпатті та півдні найтепліше — +7...+12 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик зазначила, що завтра в Україні буде потепління. По всій території країни очікується +5...+12 °С.

За словами Діденко, тепла повітряна маса буде насичена вологістю, а також з'являться атмосферні фронти.

Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: Meteopost

Місцями очікуються опади у вигляді мокрого снігу, що поступово зміниться на дощ.

Завтра буде вітер південного напрямку, місцями сильний.

Прогноз від Ігоря Кібальчича

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що завтра на північному сході буде сніг та мокрий сніг, а також місцями ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на завтра. Фото: Meteoprog

На заході країни очікуються тумани. Вітер буде південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі варіюватиметься від -1 °С до +4 °С, вдень — від +3 °С до +8 °С, а в південних та західних регіонах місцями до +11 °С.

Нагадаємо, у Харкові завтра прогнозують сильні пориви вітру. Крім того, очікуються опади у вигляді дощу та снігу.

А у Києві температура повітря підвищиться до +9 °С. Вітер буде зі швидкістю 10 м/с.