Прогноз погоды в Украине на завтра 7 января

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 7 января, ожидается теплой. Однако синоптики предупреждают об осадках и гололеде в некоторых регионах.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 7 января от Укргидрометцентра

По всей территории Украины ожидается переменная облачность. В восточных и северо-восточных областях ночью будет мокрый снег и дождь.

Прогноз погоды в Украине на 7 января. Фото: Укргидрометцентр

Ночью на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер прогнозируется преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+2 °C, днем +4...+9 °C, на Прикарпатье и юге теплее всего — +7...+12 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик отметила, что завтра в Украине будет потепление. По всей территории страны ожидается +5...+12 °С.

По словам Диденко, теплая воздушная масса будет насыщена влажностью, а также появятся атмосферные фронты.

Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: Meteopost

Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, что постепенно сменится на дождь.

Завтра будет ветер южного направления, местами сильный.

Прогноз от Игоря Кибальчича

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич отметил, что завтра на северо-востоке будет снег и мокрый снег, а также местами гололедица.

Прогноз погоды в Украине на завтра. Фото: Meteoprog

На западе страны ожидаются туманы. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет варьироваться от -1 °С до +4 °С, днем — от +3 °С до +8 °С, а в южных и западных регионах местами до +11 °С.

Напомним, в Харькове завтра прогнозируют сильные порывы ветра. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

А в Киеве температура воздуха повысится до +9°С. Ветер будет со скоростью 10 м/с.