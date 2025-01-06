Прогноз погоды в Украине на завтра 7 января

Тепло, но с осадками — чего ожидать от погоды завтра
Погода в Украине завтра, 7 января, ожидается теплой. Однако синоптики предупреждают об осадках и гололеде в некоторых регионах.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.
Прогноз погоды на 7 января от Укргидрометцентра
По всей территории Украины ожидается переменная облачность. В восточных и северо-восточных областях ночью будет мокрый снег и дождь.
Ночью на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер прогнозируется преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +3...+2 °C, днем +4...+9 °C, на Прикарпатье и юге теплее всего — +7...+12 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Синоптик отметила, что завтра в Украине будет потепление. По всей территории страны ожидается +5...+12 °С.
По словам Диденко, теплая воздушная масса будет насыщена влажностью, а также появятся атмосферные фронты.
Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, что постепенно сменится на дождь.
Завтра будет ветер южного направления, местами сильный.
Прогноз от Игоря Кибальчича
Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич отметил, что завтра на северо-востоке будет снег и мокрый снег, а также местами гололедица.
На западе страны ожидаются туманы. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью будет варьироваться от -1 °С до +4 °С, днем — от +3 °С до +8 °С, а в южных и западных регионах местами до +11 °С.
Напомним, в Харькове завтра прогнозируют сильные порывы ветра. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и снега.
А в Киеве температура воздуха повысится до +9°С. Ветер будет со скоростью 10 м/с.
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