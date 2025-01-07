Магнітні бурі 7 січня — чого чекати метеозалежним

Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Depositphotos

На Землі у вівторок, 7 січня, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 7 січня

Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися сім спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М3,1. Останні можуть викликати сонячний радіаційний шторм.

Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 7 січня

можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

кількість сонячних плям — 72.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Через магнітні бурі людина може почувати себе гірше, тому для уникнення негативного впливу варто дотримуватися таких порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, метеорологи попереджають про опади та ожеледицю в деяких регіонах сьогодні.

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