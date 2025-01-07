Магнітні бурі 7 січня — чого чекати метеозалежним

Загрожує головний біль — прогноз магнітних бур на сьогодні
На Землі у вівторок, 7 січня, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 7 січня
Протягом останніх 24 годин на Сонці сталися сім спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М3,1. Останні можуть викликати сонячний радіаційний шторм.
Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 7 січня
- можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
- кількість сонячних плям — 72.
Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я
Через магнітні бурі людина може почувати себе гірше, тому для уникнення негативного впливу варто дотримуватися таких порад:
- відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- взяти час на відпочинок і відновлення;
- зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
- влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
- дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.
Нагадаємо, метеорологи попереджають про опади та ожеледицю в деяких регіонах сьогодні.
Водночас синоптики порадували українців прогнозом теплої погоди в Україні 7 січня.
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