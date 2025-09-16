Магнитные бури 16 сентября — что прогнозируют

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Во вторник, 16 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако несмотря на это, метеозависимым стоит позаботиться о здоровье и прислушаться к самочувствию.

Об этом информирует Meteoprog.

Магнитные бури 16 сентября

Во вторник, 16 сентября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 16 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 30.

Парень держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Поэтому предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные негативные последствия, которые могут быть из-за магнитных бурь:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

