Здоров'я

Загроза спалахів М-класу — чи чекати метеозалежним магнітних бур

Загроза спалахів М-класу — чи чекати метеозалежним магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:45
Магнітні бурі 16 вересня — що прогнозують
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У вівторок, 16 вересня, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак попри це, метеозалежним варто подбати про здоров'я та прислухатися до самопочуття.

Про це інформує Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 16 вересня

У вівторок, 16 вересня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу. 

Сонячна активність на 16 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 30.
Магнітні бурі 16 вересня
Хлопець тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

  • вплив на серцево-судинну систему;
  • вплив на нервову систему;
  • вплив на сон;
  • зниження імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома, слабкість.

Раніше ми інформували, в які дні у вересні магнітні бурі будуть небезпечними для українців.

Також синоптики спрогнозували, коли очікувати перших заморозків в Україні та як до них підготуватися.

здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
