Магнитные бури 1 октября: прогноз и возможные последствия

Девушка держится за голову из-за головной боли. Иллюстративное фото: Hawaii Pacific Health

В среду, 1 октября, значительных магнитных бурь на Земле не прогнозируется, хотя солнечная активность остается повышенной. Астрономы зафиксировали ряд мощных вспышек, которые могут влиять на работу связи и самочувствие людей.

Об этом сообщил Meteoprog.

Солнечная активность и прогноз

За последние сутки на Солнце зафиксировали 14 вспышек класса С и четыре более сильные, среди которых самая большая достигла уровня М1,2. Такие вспышки способны вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты и потенциально вызвать слабый солнечный радиационный шторм. В то же время на среду прогнозируется, что геомагнитное поле останется в пределах от спокойного до нестабильного состояния.

"Вероятность малого геомагнитного шторма составляет 10%, большого — всего 1%. Возможность вспышки на Солнце М-класса оценивается в 55%, а Х-класса — в 10%", - отмечают эксперты Meteoprog.

Солнечная активность на 1 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма - 10%.

Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 55%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 10%.

Количество солнечных пятен - 74.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье людей

Специалисты подчеркивают, что 1 октября магнитные бури не достигнут критического уровня, но люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут чувствовать ухудшение самочувствия. Также предупреждения о таких явлениях помогают заранее принять меры для снижения риска уязвимых категорий населения.

Напомним, что после сентябрьских рекордных магнитных бурь октябрь 2025 года будет более стабильным, но несколько дат все же будут представлять риск для метеозависимых.

Ранее мы также информировали, что главной причиной осеннего роста заболеваемости гриппом и ОРВИ является пребывание в закрытых непроветриваемых помещениях.