Головна Метео Загроза сонячного радіаційного шторму — магнітні бурі сьогодні

Загроза сонячного радіаційного шторму — магнітні бурі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 16:44
Магнітні бурі 1 жовтня: прогноз і можливі наслідки
Дівчина тримається за голову через головний біль. Ілюстративне фото: Hawaii Pacific Health

У середу, 1 жовтня, значних магнітних бур на Землі не прогнозується, хоча сонячна активність залишається підвищеною. Астрономи зафіксували низку потужних спалахів, які можуть впливати на роботу зв’язку та самопочуття людей.

Про це повідомив Meteoprog.

Читайте також:

Сонячна активність і прогноз

За останню добу на Сонці зафіксували 14 спалахів класу С та чотири сильніші, серед яких найбільший досяг рівня М1,2. Такі спалахи здатні спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні планети та потенційно викликати слабкий сонячний радіаційний шторм. Водночас на середу прогнозується, що геомагнітне поле залишиться у межах від спокійного до нестабільного стану.

"Ймовірність малого геомагнітного шторму становить 10%, великого — лише 1%. Можливість спалаху на Сонці М-класу оцінюється у 55%, а Х-класу — у 10%", — зазначають експерти Meteoprog.

Сонячна активність на 1 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 10%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%.
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%.
  • Кількість сонячних плям – 74.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людей

Фахівці підкреслюють, що 1 жовтня магнітні бурі не досягнуть критичного рівня, але люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи можуть відчувати погіршення самопочуття. Також попередження про такі явища допомагають заздалегідь вжити заходів для зниження ризику уразливих категорій населення.

Нагадаємо, що після вересневих рекордних магнітних бур жовтень 2025 року буде стабільнішим, але кілька дат все ж становитимуть ризик для метеозалежних.

Раніше ми також інформували, що головною причиною осіннього зростання захворюваності на грип та ГРВІ є перебування в закритих непровітрюваних приміщеннях.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
