Магнітні бурі 14 вересня — чи є загроза сьогодні для метеозалежних

В воскресенье, 14 сентября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но магнитных бурь не прогнозируют. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Об этом информирует Meteoprog в воскресенье, 14 сентября.

Прогноз магнитных бурь на 13 сентября

За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 14 сентября

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 14.

Как влияют магнитные бури на здоровье людей

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Ранее мы предупреждали, когда в сентябре магнитные бури будут опасными для людей и как подготовиться к таким дням.

Также недавно по всей Украине можно было увидеть "Кровавую Луну".