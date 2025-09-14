Магнітні бурі 14 вересня — чи є загроза сьогодні для метеозалежних

Зафиксировано 14 солнечных пятен — прогноз магнитных бурь
В воскресенье, 14 сентября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но магнитных бурь не прогнозируют. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.
Об этом информирует Meteoprog в воскресенье, 14 сентября.
Прогноз магнитных бурь на 13 сентября
За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 14 сентября
- Возможность малого геомагнитного шторма — 20%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 14.
Как влияют магнитные бури на здоровье людей
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Ранее мы предупреждали, когда в сентябре магнитные бури будут опасными для людей и как подготовиться к таким дням.
Также недавно по всей Украине можно было увидеть "Кровавую Луну".
Читайте Новини.LIVE!