Магнітні бурі 14 вересня — чи є загроза сьогодні для метеозалежних

Головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 14 вересня, магнітосфера Землі у збудженому стані, але магнітних бур не прогнозують. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Реклама

Читайте також:

Про це інформує Meteoprog у неділю, 14 вересня.

Прогноз магнітних бур на 13 вересня

За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 14 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 14.

Як впливають магнітні бурі на здоров'я людей

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Раніше ми попереджали, коли у вересні магнітні бурі будуть небезпечними для людей та як підготуватися до таких днів.

Також нещодавно по всій Україні можна було побачити "Кривавий Місяць".