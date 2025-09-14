Магнітні бурі 14 вересня — чи є загроза сьогодні для метеозалежних

Зафіксовано 14 сонячних плям — прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 14 вересня, магнітосфера Землі у збудженому стані, але магнітних бур не прогнозують. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Про це інформує Meteoprog у неділю, 14 вересня.
Прогноз магнітних бур на 13 вересня
За останню добу на Сонці відбулися два спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 14 вересня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 20%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 14.
Як впливають магнітні бурі на здоров'я людей
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
