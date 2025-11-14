Видео
Видео

С туманом и ветром — какая погода будет в Украине сегодня

С туманом и ветром — какая погода будет в Украине сегодня

Дата публикации 14 ноября 2025 06:25
обновлено: 19:44
Погода сегодня, 14 ноября, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Осенний туман. Фото иллюстративное: Укринформ

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 14 ноября, дали синоптики. Осадков не ожидается, но возможны туманы.

Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 14 ноября

Погода в Украине 14 ноября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром в южной части, на Прикарпатье и в большинстве центральных областей образуются туманы, во время которых видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности). Ночью предполагается 0...-5 °С, а днем — +8...+13 °С.

Метеорологические явления в Украине 14 ноября 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер с юго-запада достигнет 5–10 м/с. Ночью столбики термометров в столице снизятся до +3...+5 °С, а в области — до 0...+5 °С. Днем в Киеве потеплеет до +10 °С, а на Киевщине — до +8...+13 °С.

Температура в Украине 14 ноября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 14 ноября, на всей территории Украины будет повышенное атмосферное давление, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Самой высокой будет температура в западных областях: днем +10...+14 °С. На остальной территории предполагается +7...+12 °С. Порывистый юго-западный ветер временами будет достигать 7–14 м/с.

В Киеве обойдется без осадков, но будет порывистый ветер. Дневная температура — около +10 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в Украину в ближайшие дни придет похолодание. На следующей неделе в некоторых регионах возможен даже снег.

Также мы сообщали, что 13 ноября погода во многих регионах Украины была неблагоприятной. Шли дожди, а в некоторых областях образовался туман.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
