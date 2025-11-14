Відео
Відео

Головна Метео З туманом і вітром — яка погода буде в Україні сьогодні

З туманом і вітром — яка погода буде в Україні сьогодні

Дата публікації: 14 листопада 2025 06:25
Оновлено: 19:44
Погода сьогодні, 14 листопада, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Осінній туман. Фото ілюстративне: Укрінформ

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 14 листопада, надали синоптики. Опадів не очікується, але можливі тумани.

Про це в четвер, 13 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 14 листопада 

Погода в Україні 14 листопада 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці в південній частині, на Прикарпатті та в більшості центральних областей утворяться тумани, під час яких видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності). Уночі передбачається 0...-5 °С, а вдень — +8...+13 °С.

Метеорологічні явища в Україні 14 листопада 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер з південного заходу сягне 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів у столиці знизяться до +3...+5 °С, а в області — до 0...+5 °С. Удень у Києві потеплішає до +10 °С, а на Київщині — до +8...+13 °С.

Температура в Україні 14 листопада 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 14 листопада, на всій території України буде підвищений атмосферний тиск, хмарно із проясненнями та без істотних опадів. Найвищою буде температура в західних областях: удень +10...+14 °С. На решті території передбачається +7...+12 °С. Рвучкий південно-західний вітер часом сягатиме 7–14 м/с.

У Києві обійдеться без опадів, але буде поривчастий вітер. Денна температура — близько +10 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що в Україну найближчими днями прийде похолодання. Наступного тижня в деяких регіонах можливий навіть сніг. 

Також ми повідомляли, що 13 листопада погода в багатьох регіонах України була несприятливою. Йшли дощі, а в деяких областях утворився туман.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
