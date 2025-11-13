Відео
Головна Метео В Україну йде похолодання — Діденко розкрила, коли чекати на сніг

В Україну йде похолодання — Діденко розкрила, коли чекати на сніг

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 16:30
Оновлено: 17:17
Яка погода очікує українців у середині листопада - прогноз Наталки Діденко
Сніжна погода у Києві. Фото: Новини.LIVE

Середина листопада в Україні принесе істотні коливання температури. 14 та 15 листопада залишаться теплими, однак уже в неділю, 16 листопада, прогнозується похолодання.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Telegram.

Яка погода очікує українців у середині листопада

У п'ятницю, 14 листопада, в Україні очікується переважно суха погода. На більшості території підвищений атмосферний тиск, небо буде хмарним з проясненнями, істотних опадів не передбачається. Денна температура на заході країни становитиме +10…+14 °C, на решті території — +7…+12 °C. Вітер південно-західний, поривчастий, 7–14 м/с. У Києві очікується близько +10 °C, без опадів, поривчастий вітер.

Субота, 15 листопада, ще залишиться теплою, а вже у неділю, 16 листопада, Діденко прогнозує різке похолодання.

Понеділок, 17 листопада, знову буде теплим, а у вівторок температура значно знизиться: вночі стовпчики термометрів опустяться до невеликих мінусових значень, вдень — до +2…+6 °C.  У деяких регіонах, зокрема на заході, півночі та в центрі країни, ймовірний мокрий сніг, особливо 19 листопада.

"Прогноз — орієнтовний, дорогі клікбейтери та клікбейтерині, не поспішайте розганяти хвилю страшних заголовків, ми й так ледь оговтуємося щодня від "цікавих" новин", — повідомила Діденко.

До цього стало відомо, якою буде погода протягом тижня 10-16 листопада.

Крім того, синоптики прогнозували, яку погоду чекати на День святого Миколая та Різдво цього року.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
