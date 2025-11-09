Прогноз погоди в Україні на тиждень 10-16 листопада

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні упродовж тижня, 10-16 листопада, очікується з аномально високою температурою повітря. Водночас у більшості областей синоптики прогнозують дощі.

Про це повідомляє Meteoprog.

Погода в Україні на 10-16 листопада

Атмосферні фронти з центральної Європи та Балканського півострова спричинятимуть дощі у більшості регіонів України. Водночас завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температура повітря буде вищою за кліматичну норму, особливо на півдні та Прикарпатті. Крім того, є ймовірність утворення туманів.

У понеділок, 10 листопада, у південних, центральних, східних областях та місцями на півночі очікуються дощі. Подекуди можливий туман. Вітер вночі буде змінних напрямків, вдень — південно-західний зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +7...+12 °С. На півдні та в центрі вночі +7...+12 °С, вдень до +17 °С.

Погода в Україні 10 листопада. Фото: Meteoprog

У вівторок, 11 листопада, майже вся територія України перебуватиме під впливом дощової погоди. У центральних регіонах вночі можливі сильні опади, а на Одещині — грози. Лише захід країни переважно залишиться без значних дощів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 метри на секунду. Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень — +7...+12 °С. У південних і центральних областях вночі очікується +7...+12 °С, вдень повітря прогріється до +11...+16 °С.

Погода в Україні 11 листопада. Фото: Meteoprog

У середу, 12 листопада, опади очікуються у південній половині країни, а також місцями у північно-західних областях. В окремих регіонах синоптики прогнозують туман. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура вночі +2...+7 °С, на південному сході місцями +8...+11 °С. Вдень очікується +7...+12 °С.

Погода в Україні 12 листопада. Фото: Meteoprog

У четвер, 13 листопада, дощі очікуються на крайньому сході країни, в Приазов’ї та Криму. Вітер змінних напрямків, у північно-західних регіонах переважно південно-західний, 3–8 метри на секунду. Температура вночі коливатиметься від +2 до +7 °С, а на заході місцями знизиться до -3...+2 °С. Вдень повітря прогріється до +6...+11 °С.

Погода в Україні 13 листопада. Фото: Meteopost

У пʼятницю, 14 листопада, під впливом підвищеного тиску у всіх областях буде стабільна погода без опадів. Вночі та зранку можливий туман. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 0...+6 °С, вдень +8...+13 °С.

Погода в Україні 14 листопада. Фото: Meteopost

У суботу, 15 листопада, по всій території України збережеться суха антициклональна погода без опадів. Подекуди на Лівобережжі можливий туман. Вітер переважно південний, 5–10 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від +1 до +6 °С, удень підвищиться до +8...+13 °С, а на Прикарпатті місцями сягне +15 °С.

У неділю, 16 листопада, у всіх регіонах очікується тепла погода без опадів. Лише вдень на крайньому заході та у Карпатах можливий невеликий дощ. Вітер буде південного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С, на півдні та у Криму місцями до +16 °С.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про дощі 10 листопада. Синоптики також оголосили небезпеку через туман.

Раніше стало відомо, що грудень в Україні розпочнеться мʼяко. У перші дні зими суттєвих морозів не передбачається.