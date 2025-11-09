Прогноз погоды в Украине на неделю 10-16 ноября

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение недели, 10-16 ноября, ожидается с аномально высокой температурой воздуха. В то же время в большинстве областей синоптики прогнозируют дожди.

Об этом сообщает Meteoprog.

Погода в Украине на 10-16 ноября

Атмосферные фронты из центральной Европы и Балканского полуострова будут вызывать дожди в большинстве регионов Украины. В то же время благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температура воздуха будет выше климатической нормы, особенно на юге и Прикарпатье. Кроме того, есть вероятность образования туманов.

В понедельник, 10 ноября, в южных, центральных, восточных областях и местами на севере ожидаются дожди. Кое-где возможен туман. Ветер ночью будет переменных направлений, днем — юго-западный со скоростью 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +7...+12 °С. На юге и в центре ночью +7...+12 °С, днем до +17 °С.

Во вторник, 11 ноября, почти вся территория Украины будет находиться под влиянием дождливой погоды. В центральных регионах ночью возможны сильные осадки, а в Одесской области — грозы. Только запад страны преимущественно останется без значительных дождей. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем — +7...+12 °С. В южных и центральных областях ночью ожидается +7...+12 °С, днем воздух прогреется до +11...+16 °С.

В среду, 12 ноября, осадки ожидаются в южной половине страны, а также местами в северо-западных областях. В отдельных регионах синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью +2...+7 °С, на юго-востоке местами +8...+11 °С. Днем ожидается +7...+12 °С.

В четверг, 13 ноября, дожди ожидаются на крайнем востоке страны, в Приазовье и Крыму. Ветер переменных направлений, в северо-западных регионах преимущественно юго-западный, 3-8 метра в секунду. Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, а на западе местами снизится до -3...+2 °С. Днем воздух прогреется до +6...+11 °С.

В пятницу, 14 ноября, под влиянием повышенного давления во всех областях будет стабильная погода без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0...+6 °С, днем +8...+13 °С.

В субботу, 15 ноября, по всей территории Украины сохранится сухая антициклональная погода без осадков. Местами на Левобережье возможен туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 °С, днем повысится до +8...+13 °С, а на Прикарпатье местами достигнет +15 °С.

В воскресенье, 16 ноября, во всех регионах ожидается теплая погода без осадков. Лишь днем на крайнем западе и в Карпатах возможен небольшой дождь. Ветер будет южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, на юге и в Крыму местами до +16 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили о дождях 10 ноября. Синоптики также объявили опасность из-за тумана.

Ранее стало известно, что декабрь в Украине начнется мягко. В первые дни зимы существенных морозов не предвидится.