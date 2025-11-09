Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Аномальная температура и дожди — прогноз погоды на неделю

Аномальная температура и дожди — прогноз погоды на неделю

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 23:59
обновлено: 23:59
Прогноз погоды в Украине на неделю 10-16 ноября
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в течение недели, 10-16 ноября, ожидается с аномально высокой температурой воздуха. В то же время в большинстве областей синоптики прогнозируют дожди.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине на 10-16 ноября

Атмосферные фронты из центральной Европы и Балканского полуострова будут вызывать дожди в большинстве регионов Украины. В то же время благодаря поступлению теплой воздушной массы средиземноморского происхождения, температура воздуха будет выше климатической нормы, особенно на юге и Прикарпатье. Кроме того, есть вероятность образования туманов.

В понедельник, 10 ноября, в южных, центральных, восточных областях и местами на севере ожидаются дожди. Кое-где возможен туман. Ветер ночью будет переменных направлений, днем — юго-западный со скоростью 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем +7...+12 °С. На юге и в центре ночью +7...+12 °С, днем до +17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 листопада
Погода в Украине 10 ноября. Фото: Meteoprog

Во вторник, 11 ноября, почти вся территория Украины будет находиться под влиянием дождливой погоды. В центральных регионах ночью возможны сильные осадки, а в Одесской области — грозы. Только запад страны преимущественно останется без значительных дождей. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем — +7...+12 °С. В южных и центральных областях ночью ожидается +7...+12 °С, днем воздух прогреется до +11...+16 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 листопада
Погода в Украине 11 ноября. Фото: Meteoprog

В среду, 12 ноября, осадки ожидаются в южной половине страны, а также местами в северо-западных областях. В отдельных регионах синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью +2...+7 °С, на юго-востоке местами +8...+11 °С. Днем ожидается +7...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 12 листопада
Погода в Украине 12 ноября. Фото: Meteoprog

В четверг, 13 ноября, дожди ожидаются на крайнем востоке страны, в Приазовье и Крыму. Ветер переменных направлений, в северо-западных регионах преимущественно юго-западный, 3-8 метра в секунду. Температура ночью будет колебаться от +2 до +7 °С, а на западе местами снизится до -3...+2 °С. Днем воздух прогреется до +6...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 13 листопада
Погода в Украине 13 ноября. Фото: Meteopost

В пятницу, 14 ноября, под влиянием повышенного давления во всех областях будет стабильная погода без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0...+6 °С, днем +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 14 листопада
Погода в Украине 14 ноября. Фото: Meteopost

В субботу, 15 ноября, по всей территории Украины сохранится сухая антициклональная погода без осадков. Местами на Левобережье возможен туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 °С, днем повысится до +8...+13 °С, а на Прикарпатье местами достигнет +15 °С.

В воскресенье, 16 ноября, во всех регионах ожидается теплая погода без осадков. Лишь днем на крайнем западе и в Карпатах возможен небольшой дождь. Ветер будет южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью +2...+7 °С, днем +8...+13 °С, на юге и в Крыму местами до +16 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили о дождях 10 ноября. Синоптики также объявили опасность из-за тумана.

Ранее стало известно, что декабрь в Украине начнется мягко. В первые дни зимы существенных морозов не предвидится.

погода Украина синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации