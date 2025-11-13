Видео
Главная Метео В Украину идет похолодание — Диденко раскрыла, когда ждать снега

В Украину идет похолодание — Диденко раскрыла, когда ждать снега

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 16:30
обновлено: 17:17
Какая погода ожидает украинцев в середине ноября - прогноз Наталки Диденко
Снежная погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Середина ноября в Украине принесет существенные колебания температуры. 14 и 15 ноября останутся теплыми, однако уже в воскресенье, 16 ноября, прогнозируется похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Читайте также:
В Украину идет похолодание — Диденко раскрыла, когда ждать снега - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Какая погода ожидает украинцев в середине ноября

В пятницу, 14 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. На большинстве территории повышенное атмосферное давление, небо будет облачным с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Дневная температура на западе страны составит +10...+14 °C, на остальной территории — +7...+12 °C. Ветер юго-западный, порывистый, 7-14 м/с. В Киеве ожидается около +10 °C, без осадков, порывистый ветер.

Суббота, 15 ноября, еще останется теплой, а уже в воскресенье, 16 ноября, Диденко прогнозирует резкое похолодание.

Понедельник, 17 ноября, снова будет теплым, а во вторник температура значительно снизится: ночью столбики термометров опустятся до небольших минусовых значений, днем — до +2...+6 °C. В некоторых регионах, в частности на западе, севере и в центре страны, вероятен мокрый снег, особенно 19 ноября.

"Прогноз — ориентировочный, дорогие кликбейтеры и кликбейтерши, не спешите разгонять волну страшных заголовков, мы и так едва приходим в себя каждый день от "интересных" новостей", — сообщила Диденко.

До этого стало известно, какой будет погода в течение недели 10-16 ноября.

Кроме того, синоптики прогнозировали, какую погоду ждать на День святого Николая и Рождество в этом году.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
