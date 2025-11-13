Какая погода ожидает украинцев в середине ноября - прогноз Наталки Диденко

Снежная погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Середина ноября в Украине принесет существенные колебания температуры. 14 и 15 ноября останутся теплыми, однако уже в воскресенье, 16 ноября, прогнозируется похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Какая погода ожидает украинцев в середине ноября

В пятницу, 14 ноября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода. На большинстве территории повышенное атмосферное давление, небо будет облачным с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Дневная температура на западе страны составит +10...+14 °C, на остальной территории — +7...+12 °C. Ветер юго-западный, порывистый, 7-14 м/с. В Киеве ожидается около +10 °C, без осадков, порывистый ветер.

Суббота, 15 ноября, еще останется теплой, а уже в воскресенье, 16 ноября, Диденко прогнозирует резкое похолодание.

Понедельник, 17 ноября, снова будет теплым, а во вторник температура значительно снизится: ночью столбики термометров опустятся до небольших минусовых значений, днем — до +2...+6 °C. В некоторых регионах, в частности на западе, севере и в центре страны, вероятен мокрый снег, особенно 19 ноября.

"Прогноз — ориентировочный, дорогие кликбейтеры и кликбейтерши, не спешите разгонять волну страшных заголовков, мы и так едва приходим в себя каждый день от "интересных" новостей", — сообщила Диденко.

