Погода сьогодні, 13 листопада, в Україні — Укргідрометцентр

Люди йдуть вулицею під час туману. Фото ілюстративне: Олександр Андрющенко/vgoru.org

Прогноз погоди в Україні на четвер, 13 листопада, надали синоптики. У західних регіонах опадів не очікується, а от на решті території можливі невеликі дощі.

Про це в середу, 12 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Одесі 13 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних і місцями в північних областях передбачаються тумани, під час яких видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0...+5 °С, а вдень сягнуть +5...+10 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Пройде невеликий дощ. В області вночі й уранці подекуди утвориться туман. Нічна температура у столиці становитиме — +3...+5 °С, а на Київщині — 0...+5 °С. Удень повітря у Києві прогріється до +6...+8 °С, а за межами столиці — до +5...+10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 13 листопада, усюди, крім західних областей, буде щільна хмарність, а місцями невеликі дощі. Західний і південно-західний вітер буде невеликим або помірним.

Найвища температура очікується в південних регіонах: +9...+13 °С. На решті території передбачається +7...+11 °С. Найбільш прохолодно, +5...+9 °С, буде на Черкащині, Київщині та Чернігівщині.

У Києві переважатиме хмарна погода, уночі та вранці йтиме невеликий дощ. Удень без істотних опадів. Повітря прогріється до +6...+7 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що в Україні 13 листопада погіршиться погода. Майже в усіх регіонах пройдуть дощі.

Також ми повідомляли, що погоду в Україні 13 листопада зумовлюватиме волога повітряна маса. Очікуються опади й тумани.