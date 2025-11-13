Погода сьогодні, 13 листопада, в Україні — Укргідрометцентр

Туманно-дощовий листопад — яка погода буде в Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на четвер, 13 листопада, надали синоптики. У західних регіонах опадів не очікується, а от на решті території можливі невеликі дощі.
Про це в середу, 12 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Одесі 13 листопада
У західних і місцями в північних областях передбачаються тумани, під час яких видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).
Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0...+5 °С, а вдень сягнуть +5...+10 °С.
У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Пройде невеликий дощ. В області вночі й уранці подекуди утвориться туман. Нічна температура у столиці становитиме — +3...+5 °С, а на Київщині — 0...+5 °С. Удень повітря у Києві прогріється до +6...+8 °С, а за межами столиці — до +5...+10 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 13 листопада, усюди, крім західних областей, буде щільна хмарність, а місцями невеликі дощі. Західний і південно-західний вітер буде невеликим або помірним.
Найвища температура очікується в південних регіонах: +9...+13 °С. На решті території передбачається +7...+11 °С. Найбільш прохолодно, +5...+9 °С, буде на Черкащині, Київщині та Чернігівщині.
У Києві переважатиме хмарна погода, уночі та вранці йтиме невеликий дощ. Удень без істотних опадів. Повітря прогріється до +6...+7 °С.
Раніше Наталка Діденко попередила, що в Україні 13 листопада погіршиться погода. Майже в усіх регіонах пройдуть дощі.
Також ми повідомляли, що погоду в Україні 13 листопада зумовлюватиме волога повітряна маса. Очікуються опади й тумани.
