Відео

Всюди будуть дощі, місцями туман — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 06:25
Оновлено: 06:18
Погода сьогодні, 12 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на середу, 12 листопада, повідомили синоптики. Сьогодні над Україною затримається волога повітряна маса, що зумовлюватиме переважно похмуру погоду з дощами, у південно-східній частині країни вночі та вранці - ще й із туманами. Загалом буде хмарно з проясненнями, та пройдуть невеликі дощі.

Про це у вівторок, 11 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 12 листопада

В Україні 12 листопада будуть невеликі дощі і тумани
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме сьогодні переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +3...+8 °С. Вдень очікується +5...+10 °С, на півдні та сході країни +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні 12 листопада
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві буде хмарна погода з проясненнями. Очікується невеликий дощ.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі була +3...+8 °С, вдень буде +5...+10 °С.

У Києві тим часом вночі та вдень +6...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 12 листопада практично повсюди переважатиме волога погода. Проте більш відчутні дощі очікуються у західних областях, на схожі України та в Криму, а ввечері - ще в Одеській, Вінницькій та Черкаській областях.

Температура повітря впродовж дня в більшості областей становитиме +6...+11 °С, в Криму, Приазов'ї, на Донеччині та Луганщині +12...+16 °С.

Водночас в Києві серйозний дощ навряд чи буде. Температура вночі і вдень буде однаковою та становитиме +6...+8 °С.

Нагадаємо, що в Одесі очікується сьогодні холодна погода. Опадів синоптики не прогнозують, але буде сильний вітер. 

Також ми писали, якою буде погода у грудні та які дати є небезпечними.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
