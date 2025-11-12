Видео
Видео

Повсюду будут дожди, местами туман — прогноз погоды на сегодня

Повсюду будут дожди, местами туман — прогноз погоды на сегодня

Дата публикации 12 ноября 2025 06:25
обновлено: 06:18
Погода сегодня, 12 ноября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на среду, 12 ноября, сообщили синоптики. Сегодня над Украиной задержится влажная воздушная масса, что будет обусловливать преимущественно пасмурную погоду с дождями, в юго-восточной части страны ночью и утром - еще и с туманами. В целом будет облачно с прояснениями, и пройдут небольшие дожди.

Об этом во вторник, 11 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 12 ноября

В Україні 12 листопада будуть невеликі дощі і тумани
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть сегодня преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +3...+8 °С. Днем ожидается +5...+10 °С, на юге и востоке страны +8...+13 °С.

Прогноз погоди в Україні 12 листопада
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве будет облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой дождь.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью была +3...+8 °С, днем будет +5...+10 °С.

В Киеве тем временем ночью и днем +6...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 ноября практически повсеместно будет преобладать влажная погода. Однако более ощутимые дожди ожидаются в западных областях, на востоке Украины и в Крыму, а вечером - еще в Одесской, Винницкой и Черкасской областях.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей составит +6...+11 °С, в Крыму, Приазовье, в Донецкой и Луганской областях +12...+16 °С.

В то же время в Киеве серьезный дождь вряд ли будет. Температура ночью и днем будет одинаковой и составит +6...+8 °С.

Напомним, что в Одессе ожидается сегодня холодная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, но будет сильный ветер.

Также мы писали, какой будет погода в декабре и какие даты являются опасными.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
