Погода сегодня, 13 ноября, в Украине — Укргидрометцентр

Туманно-дождливый ноябрь — какая погода будет в Украине сегодня
Прогноз погоды в Украине на четверг, 13 ноября, дали синоптики. В западных регионах осадков не ожидается, а вот на остальной территории возможны небольшие дожди.
Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Одессе 13 ноября
В западных и местами в северных областях предусматриваются туманы, во время которых видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).
Ночью столбики термометров снизятся до 0...+5 °С, а днем достигнут +5...+10 °С.
В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. В области ночью и утром местами образуется туман. Ночная температура в столице составит - +3...+5 °С, а в Киевской области — 0...+5 °С. Днем воздух в Киеве прогреется до +6...+8 °С, а за пределами столицы — до +5...+10 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг, 13 ноября, всюду, кроме западных областей, будет плотная облачность, а местами небольшие дожди. Западный и юго-западный ветер будет небольшим или умеренным.
Самая высокая температура ожидается в южных регионах: +9...+13 °С. На остальной территории предполагается +7...+11 °С. Наиболее прохладно, +5...+9 °С, будет в Черкасской, Киевской и Черниговской областях.
В Киеве будет преобладать облачная погода, ночью и утром будет идти небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Воздух прогреется до +6...+7 °С.
Ранее Наталка Диденко предупредила, что в Украине 13 ноября ухудшится погода. Почти во всех регионах пройдут дожди.
Также мы сообщали, что погоду в Украине 13 ноября будет предопределять влажная воздушная масса. Ожидаются осадки и туманы.
