Видео

Главная Метео Туманно-дождливый ноябрь — какая погода будет в Украине сегодня

Туманно-дождливый ноябрь — какая погода будет в Украине сегодня

Дата публикации 13 ноября 2025 06:25
обновлено: 20:02
Погода сегодня, 13 ноября, в Украине — Укргидрометцентр
Люди идут по улице во время тумана. Фото иллюстративное: Александр Андрющенко/vgoru.org

Прогноз погоды в Украине на четверг, 13 ноября, дали синоптики. В западных регионах осадков не ожидается, а вот на остальной территории возможны небольшие дожди.

Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Одессе 13 ноября

Погода в Украине 13 ноября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных и местами в северных областях предусматриваются туманы, во время которых видимость составит 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Метеорологические явления в Украине 13 ноября 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью столбики термометров снизятся до 0...+5 °С, а днем достигнут +5...+10 °С.

Температуры в Украине 13 ноября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. В области ночью и утром местами образуется туман. Ночная температура в столице составит - +3...+5 °С, а в Киевской области — 0...+5 °С. Днем воздух в Киеве прогреется до +6...+8 °С, а за пределами столицы — до +5...+10 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг, 13 ноября, всюду, кроме западных областей, будет плотная облачность, а местами небольшие дожди. Западный и юго-западный ветер будет небольшим или умеренным.

Самая высокая температура ожидается в южных регионах: +9...+13 °С. На остальной территории предполагается +7...+11 °С. Наиболее прохладно, +5...+9 °С, будет в Черкасской, Киевской и Черниговской областях.

В Киеве будет преобладать облачная погода, ночью и утром будет идти небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Воздух прогреется до +6...+7 °С.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что в Украине 13 ноября ухудшится погода. Почти во всех регионах пройдут дожди.

Также мы сообщали, что погоду в Украине 13 ноября будет предопределять влажная воздушная масса. Ожидаются осадки и туманы.

Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
