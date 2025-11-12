Видео
Видео

Главная Метео Солнце пригреет не везде — Диденко сказала, где испортится погода

Солнце пригреет не везде — Диденко сказала, где испортится погода

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 15:06
обновлено: 15:11
Погода в Украине 13 ноября — прогноз от Наталки Диденко
Прохожие. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 13 ноября, на западе Украины возможны кратковременные прояснения, тогда как на большей части территории страны будет преобладать облачная погода с местными небольшими дождями.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 13 ноября

Температура воздуха в течение дня составит +9...+13°C в западных и южных областях и +7...+11°C на остальной территории.

null
Температурная карта Украины 13 ноября. Фото: Метеопост

Прохладнее всего завтра будет в центральной части страны — на Черниговщине, Киевщине и Черкасщине. Здесь ожидается лишь +5...+9°C.

Погода в Киеве 13 ноября

В Киеве 13 ноября прогнозируется преимущественно облачная погода. Небольшой дождь возможен ночью и утром, днем — без существенных осадков. Температура в столице составит около +6...+7°C.

Диденко прогнозирует потепление в Украине в ноябре

По прогнозу, в пятницу и субботу, 14 и 15 ноября, в Украине ожидается кратковременное потепление до +10...+14°C, а уже в воскресенье, 16 ноября, температура снизится до +4...+9°C, кроме южных областей, где сохранится относительное тепло. В понедельник ожидается новое повышение температуры до +9...+13°C, однако со вторника, 18 ноября, снова прогнозируется существенное похолодание.

Также синоптик предупреждает о магнитных бурях, которые продлятся с 12 по 15 ноября.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на неделю с 10 по 16 ноября.

Сегодня, 12 ноября, в некоторых регионах возможны сильные дожди и туманы.

погода Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
